Sanremo – Affonda barca a noleggio, salvati tre turisti milanesi

Sanremo – Hanno affittato una barca a motore per una gita tra le acque del ponente ligure ma dopo poco hanno iniziato ad imbarcare acqua ed hanno chiamato i soccorritori. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per tre turisti milanesi che sono stati salvati dalla Guardia Costiera ad oltre un miglio al largo della costa di Sanremo.

I tre erano stati avvistati mentre si sbracciavano disperatamente cercando di attirare l’attenzione di altri diportisti e dopo una breve conversazione con uno di loro sono scattate le chiamate alla Capitaneria di Porto che ha inviato una pilotina in soccorso.

Per cause ancora da accertare, infatti, l’imbarcazione noleggiata aveva imbarcato acqua e stava affondando lentamente e rischiava di colare a picco da un momento all’altro.

Una volta intercettati dalla Guardia Costiera, i turisti sono stati trasbordati sull’imbarcazione di salvataggio e la piccola barca semi affondata è stata trainata in porto.

Nessuna falla è stata trovata sulla barca e il motivo del guasto non è ancora chiaro.