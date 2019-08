Violenta la figlia di 2 anni e mezzo e mette i video online: arrestato

Treviso – Un 46enne del trevigiano è stato arrestato dalla squadra mobile di Venezia per violenza sessuale pluriaggravata e per produzione e diffusione di materiale pedopornografico. La scoperta dei crimini commessi è stata possibile grazie alle segnalazioni della polizia australiana.

L’uomo avrebbe registrato dei video durante le violenze commesse dei confronti della figlia, che aveva solo due anni e mezzo al momento delle prime riprese, e nei confronti di un’altra minore. Avrebbe poi diffuso il materiale su siti internet pedopornografici australiani del dark web, non tenendo in considerazione che in alcune immagini era possibile riconoscere i tratti del suo volto e anche la targa di un’auto.

L’autore delle violenze è ora detenuto nel carcere di Treviso, dopo che gli agenti della squadra mobile di Venezia hanno effettuato l’arresto direttamente nella sua abitazione. Insieme a lui abitava solamente la figlia, mentre la madre era andata via di casa.