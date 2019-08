Genova – Auto ribaltata in corso Europa, code e rallentamenti in direzione centro

Genova – Incidente stradale, poco dopole 18, in corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini, in direzione del centro cittadino.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto le persone all’interno affidandole alle cure del personale paramedico.

