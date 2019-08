Genova – Cadavere di un uomo nei laghetti di Nervi, arriva l’elicottero

Genova – Il corpo senza vita di un uomo di 45 anni è stato trovato riverso nelle acque dei laghetti di Nervi, alle spalle delle delegazione del levante genovese.

A fare il macabro ritrovamento alcuni ragazzi che stavano andando ai laghetti per un tuffo ristoratore.

Quando sono arrivati alle prime vasche naturali hanno notato il cadavere che galleggiava, faccia sotto, tra le acque ed hanno chiamato i soccorsi.

Quando è arrivato il personale del 118 per l’uomo non c’era più nulla da fare e probabilmente l’uomo era già morto da diverse ore.

Il corpo è stato recuperato e trasferito in obitorio con l’elicottero Drago 59 dei Vigili del Fuoco che hanno recuperato la salma e l’hanno caricata a bordo del velivolo.

Indagini in corso per stabilire le cause del decesso e se l’uomo si trovasse da solo al momento della morte.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.