Genova – Rimossa nella notte la cisterna contenente acido solfidrico ribaltata sull’elicoidale

Genova – Hanno lavorato con ogni attenzione e la massima sicurezza i vigili del fuoco intervenuti nella notte per rimuovere la cisterna contenente acido solfidrico esausto che si è ribaltata ieri sera sull’elicoidale.

I pompieri hanno messo in sicurezza l’enorme contenitore pieno di materiale molto pericoloso ed altamente inquinante e poi hanno sollevato con una maxi gru la cisterna e tutto il mezzo pesante che si è ribaltato in circostanze ancora in via di ricostruzione.

Il mezzo è stato raddrizzato e poi trasferito verso un’officina autorizzata per le riparazioni e il contenimento del materiale molto pericoloso che viene trasportato.

E proprio la presenza di grossi automezzi carichi di sostanze pericolose ha allarmato automobilisti e genovesi in generale. Ci si domanda come facciano carichi tanto pericolosi a circolare lungo strade ad alto traffico e in pieno giorno.

L’incidente, avvenuto ieri, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con code e rallentamenti, ma sarebbe stato un disastro se la cisterna fosse caduta sulle auto di passaggio.