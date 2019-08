Sampierdarena – Cane cade dal terrazzo e travolge un passante

Genova – Stava passeggiando tranquillamente per corso Martinetti, nel quartiere genovese di Sampierdarena, quando è stato travolto da un cane caduto dal quindo piano di un palazzo.

Brutta avventura, questa mattina, poco dopo le 8, per un 50enne che è stato colpito da un animale caduto chissà come da un terrazzo.

Il cane gli è letteralmente caduto addosso, facendolo cadere a terra.

Sul posto è intervenuto il 118, allertato da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, e l’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

Visita veterinaria, invece, per il cane che, apparentemente, sembra essere uscito praticamente illeso dall’incidente.