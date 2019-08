Grave incidente sull’autostrada A6 Savona Torino nei pressi di Altare

Altare (Savona) – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A6 Savona Torino, in direzione Torino, poco prima del casello di Altare.

Per cause ancora in via di accertamento un’auto con a bordo due persone ha perso il controllo finendo contro lo spartitraffico.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Savona, le ambulanze del 118 e la polizia stradale che ha chiuso il tratto di autostrada per consentire i soccorsi e la successiva rimozione del veicolo incidentato.

Le due persone a bordo sono state soccorse, estratte dalle lamiere ed affidate alle cure del personale paramedico che le ha trasferite in ospedale.

Il traffico è ripreso dopo la rimozione dell’auto incidentata.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità.

Al momento non risultano altre vetture coinvolte e si pensa ad un malore o ad un colpo di sonno del conducente.