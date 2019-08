Prà – Serra di basilico in fiamme nella notte

Genova – Gravi danni, nella notte, ad una serra di basilico di Prà dove è divampato un incendio per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei vigili del fuoco che hanno accertato che nella serra non si trovasse nessuno e subito hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

Una volta domate le fiamme sono iniziati i primi rilievi per accertare le cause del rogo.

Dalle prime informazioni sembra che l’incendio sia partito da un compressore che potrebbe aver subito un guasto o che ha generato un corto circuito.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono rilevanti.