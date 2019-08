Roma – Genoa, probabili formazioni: 3-5-2 per Andreazzoli, in attacco Kouamé-Pinamonti

Roma – Si alza il sipario sulla stagione 2019/2020 della Serie A del Grifone. Archiviato il buon successo in Coppa Italia contro l’Imolese, superata con uno scoppiettante 4-1, i ragazzi di Andreazzoli affronteranno stasera domenica 25 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma i giallorossi allenati da Paulo Fonseca.

Il tecnico ex Empoli proporrà il suo 3-5-2. Tra i pali il solito Radu, mentre la difesa sarà composta da Biraschi, Zapata e capitan Criscito. A centrocampo il play sarà ancora una volta l’ex Ajax Schöne, nel ruolo di interni saranno schierati Lerager e Radovanovic mentre come esterni a tutta fascia ci saranno Ghiglione e Barreca. In avanti, invece, spazio ancora alla coppia Kouamé-Pinamonti.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Cristante; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schöne, Radovanovic, Barreca; Kouamé, Pinamonti. Allenatore: Aurelio Andreazzoli