Sampdoria – Lazio, probabili formazioni: Gabbiadini in attacco, c’è Vieira

Genova – Sta per iniziare ufficialmente il campionato di Serie A della formazione blucerchiata. Immersa nelle sempre più insistenti voci sul passaggio societario, la Sampdoria troverà per questa prima giornata della stagione 2019/2020 stasera domenica 25 agosto alle ore 20.45 allo Stadio Luigi Ferraris la Lazio di Simone Inzaghi.

Mister Eusebio Di Francesco, in attesa di capire gli ultimi sviluppi del calciomercato estivo, proporrà il suo classico 4-3-3 visto già in precedenza nelle amichevoli e nella partita di Coppa Italia vinta in rimonta contro il Crotone per 3-1.

In porta l’inamovibile Audero, mentre sulla linea difensiva agiranno Bereszynski e Murru sulle corsie laterali e Murillo e Colley al centro. A centrocampo la cabina di regia sarà affidata a Ekdal, che sarà coadiuvato da Vieira nell’inedito ruolo di mezzala di destra e da Linetty. In attacco, invece, il tridente sarà formato da capitan Quagliarella, Caprari e Gabbiadini, che pare aver vinto il ballottaggio con Ramirez.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi