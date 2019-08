Giornata internazionale del cane, si celebra oggi il migliore amico dell’uomo

Genova – Non solo data ufficiale di rientro dalle ferie estive: oggi, lunedì 26 agosto, si celebra la Giornata Internazione del cane. Istituita del 2004 negli Stati Uniti grazie a Colleen Paige, esperta di animali domestici, la giornata si è diffusa in tutto il mondo su iniziativa degli animalisti dei diversi Paesi. Il 26 agosto è il giorno in cui la famiglia di Paige ha adottato il primo cane, quando lei aveva 10 anni.

Nelle case degli italiani vivono circa 7 milioni di cani, che contribuiscono a rendere il nostro Paese il secondo in Europa per presenza di animali domestici nelle abitazioni: il 52% della popolazione ha infatti un animale da compagnia. La percentuale aumenta nelle case delle persone single, separate o divorziate, arrivando a picchi del 68%.

Secondo Marco Maggi, coordinatore dei Servizi Sanitari di Ca’ Zampa, primo gruppo in Italia ad offrire servizi per il benessere degli animali domestici, ci sono 5 benefici legati alla presenza di un cane in famiglia. In primo luogo, occuparsi di un animale educa i bambini e i ragazzi alla responsabilità, dovendo rispettare orari per i pasti e le passeggiate. Se in casa ci sono persone anziane, i cani aiutano a mantenere il livello di benessere fisico e mentale a livelli superiori rispetto a coloro che vivono in solitudine. Gli amici a 4 zampe aiutano poi i padroni di tutte le età a fare movimento, e a mitigare le sensazioni di stress e solitudine. Grazie alla Pet Teraphy, è stato dimostrato che si possono ottenere risultati sorprendenti a supporto di terapie mediche vere e proprie in caso di particolari patologie, grazie all’interazione con gli animali da affezione.