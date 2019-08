La Spezia, due ubriachi picchiano poliziotti: arrestati

La Spezia – Due trentenni cittadini dominicani sono stati arrestati dalla polizia della Spezia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I due, regolarmente residenti in Italia, uno ad Aosta e l’altro a Teramo, sono stati sorpresi mentre orinavano contro la vetrina di un bar insieme ad altri due connazionali, tutti in evidente stato di ebbrezza. Quando il proprietario del locale è intervenuto per allontanarli, gli uomini hanno lanciato contro di lui un cartone vuoto.

A chiamare la polizia sono stati alcuni passanti. All’arrivo delle volanti, i due hanno reagito e picchiato con calci e pugni gli agenti. Ai poliziotti coinvolti sono state riscontrate contusioni multiple da 7 e 5 giorni di prognosi.