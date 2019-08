Lerici – Cade sulla scogliera degli Stellini e si ferisce, salvato turista

Lerici (La Spezia) – I vigili del Fuoco di La Spezia sono intervenuti ieri pomeriggio in località Fiascherino, nel comune di Lerici, per soccorrere un uomo che si era procurato delle gravi ferite cadendo sulla scogliera chiamata “stellini”.

La presenza del presidio acquatico dei Vigili del Fuoco, voluto proprio dal Comune di Lerici, con le speciali moto d’acqua attrezzate per interventi rapidi anche in punti non raggiungibili con altre imbarcazioni, ha permesso un rapidissimo intervento di due operatori sulla moto d’acqua che in breve tempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente.

L’uomo è stato soccorso e immobilizzato sulla barella “spinale” che evita lesioni alla colonna vertebrale e, con l’ausilio dei militi della pubblica assistenza di Lerici il ferito è stato caricato sul gommone della Capitaneria di Porto che lo ha trasportato sino al porticciolo dove era già pronta l’ambulanza per il trasporto in ospedale.