Spotorno e Noli, arrivano due appuntamenti di snorkeling gratuito

Noli (Savona) – Sta per giungere alla conclusione il calendario di appuntamenti di snorkeling organizzati dal Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua. Nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, rispettivamente nelle spiagge di Noli e Spotorno, andranno in scena le ultime due date dedicate al mare e all’osservazione delle meraviglie dei fondali della riviera ligure.

I due eventi hanno l’obiettivo di far riflettere sull’importanza dei mari non solo per la sopravvivenza del pianeta ma anche per il benessere economico e sociale. Il progetto, infatti, è stato ideato sulla scia del Goal 14 dell’Agenda 2030, che prevede la conservazione degli oceani e dei mari per uno sviluppo sostenibile.

Questi tutti i dettagli delle ultime due tappe del progetto del CEA Riviera del Beigua:

Mercoledì 28 agosto ore 10.00 – Noli – ritrovo: spiaggia libera a fianco ai Bagni Letizia

Giovedì 29 agosto ore 10.00 – Spotorno – ritrovo: sede del G.S.D. Olimpia Sub in località Serra

Dopo una breve introduzione all’ambiente marino e alle caratteristiche dei fondali della Liguria, due esperti accompagneranno i partecipanti in un tour guidato delle specie che popolano le nostre coste.

Il tutto verrà effettuato vicino alla riva: la pratica dello snorkeling, infatti, non prevede immersioni o apnee, con osservazioni effettuate rigorosamente in superficie.

Per prendere parte all’evento i partecipanti dovranno essere muniti di maschera e boccaglio propri e i minori dovranno essere accompagnati da un adulto.

Al termine dell’attività ci si riunirà nuovamente sulla spiaggia in un momento conviviale, per commentare e illustrare quanto osservato, formulare commenti e suggerimenti per migliorare le azioni messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile.

Per maggiori informazioni e prenotazioni sarà possibile visitare il sito ufficiale del CEA Riviera del Beigua.