Cadavere nei laghetti di Nervi – Si tratta di Emanuele Alacqua, oggi l’autopsia

Genova – Verrà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Emanuele Alacqua, l’uomo di 56 anni ritrovato ormai cadavere, in fondo ad uno dei laghetti di Nervi.

L’uomo è stato identificato dalla squadra mobile della polizia di Stato ed era residente nel quartiere di Quinto.

Ancora non è chiara la dinamica della morte e per questo le analisi del medico legale costituiscono un passaggio obbligato per chiarire ogni aspetto della vicenda. Il corpo senza vita presenta una ferita alla testa compatibile con una caduta tra le rocce che potrebbe aver fatto perdere i sensi all’uomo che è poi annegato scivolando in acqua.

La persona era certamente molto esperta della zona ed era solito frequentare i laghetti in tutte le stagioni, anche per brevi escursioni sui sentieri della zona che conosceva bene.