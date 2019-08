Controlli nel Tigullio, un arresto e due denunce

Genova – Fine settimana di controlli antidroga nel Tigullio.

L’operazione messa in atto dal locale commissariato di Polizia ha implementato i servizi mirati alla repressione dello spaccio di droga, atteso con l’aumento della popolazione legato al periodo estivo, in particolare negli ambienti giovanili.

I cotrolli hanno portato all’arresto di un italiano residente nelle case popolari di Lavagna e a due denunce all’Autorità Giudiziaria per due uomini di origine marocchina sorpresi a spacciare cocaina.

Venerdì 23 agosto, dopo alcuni appostamenti nei pressi del quartiere Korea, a Lavagna, i poliziotti hanno colto in flagranza di reato un pluripregiudicato della zona mentre, all’interno della sua cantina trasformata in laboratorio, confezionava alcune dosi di cocaina.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno ritrovato un bilancino di precisione, delle sostanze da taglio, diversi involucri di cellophane e altro materiale necessario al confezionamento, oltre all’occorrente per il confezionamento.

Nel pomeriggio di giovedì, invece, gli agenti del locale commissariato hanno denunciato due uomini per spaccio di cocaina in quanto, in diversi luoghi e in diversi momenti, sono stati sorpresi a spacciare a singoli avventori, a loro volta denunciati come assuntori all’Autorità Amministrativa.

Durante i vari servizi sono anche stati segnalati all’Autorità Amministrativa altre cinque persone come assuntori, due dei quali minorenni.