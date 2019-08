Diano Marina – Principio di incendio in un appartamento: nonno salva nipote e figlia

Diano Marina (Imperia) – Ha salvato la nipote e la figlia l’uomo che ieri sera è intervenuto per un principio di incendio in un appartamento di Diano Marina, in provincia di Imperia.

Allertato da una vicina, l’uomo è riuscito a intervenire con un estintore spegnendo il principio di incendio innescato da un cortocircuito della lavastoviglie.

L’abitazione si stata riempiendo di fumo ma madre e figlia non se ne erano rese conto.

L’intervento dell nonno ha permesso alle due di uscire dall’abitazione e di mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia che hanno svolto le operazioni del caso.