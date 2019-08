Falsi annunci per una casa vacanze a Loano: denunciato 22enne brianzolo

Loano (Savona) – Affittava appartamenti per le vacanze senza esserne il legittimo proprietario il 22enne brianzolo denunciato dai Carabinieri di Loano.

I militari della locale stazione, dopo aver raccolto le denunce di truffa presentate da un 38enne di Pavia e da un 39enne di Torino, hanno condotto un’indagine che ha portato a scoprire l’attività illecita del giovane.

Due distinte vittime avevano un desiderio comune, ovvero quello di trascorrere parte delle vacanze estive a Loano.

Le ricerche sul web attraverso un noto sito di compravendita on-line “Subito.it” hanno condotto i malcapitati ad imbattersi nel truffatore, poi identificato dai Carabinieri, il quale aveva evidentemente messo su una redditizia attività illecita consistente la pubblicazione di annunci di affitto per alloggi per le vacanze.

Alloggi realmente esistenti senza tuttavia esserne il legittimo proprietario.

Come nella celebre pellicola “Tototruffa 62”, il giovane raggiratore era riuscito, almeno in quelle due circostanze, a farsi accreditare dagli aspiranti vacanzieri, a titolo di caparra, 1000 euro (a testa) per l’affitto di un appartamento sul mare di un ignaro cittadino loanese, regolarmente residente in quell’abitazione.

Il truffatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Savona per il reato di truffa continuata.

I Carabinieri stanno vagliando, attraverso i Comandi dell’Arma presenti sul territorio ligure, l’eventuale riscontro circa analoghi fatti da attribuire al medesimo autore.