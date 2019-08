Galleria sotterranea in via Fereggiano a Quezzi, rifugio anti aereo o posto di controllo?

Genova – Una galleria sotterranea di grandi dimensioni semi nascosta in un terreno sul lato sinistro di via Fereggiano, nel quartiere di Quezzi. A (ri) scoprirla il gruppo di Misteri della Terra che perlustra anfratti, cavità e luoghi abbandonato alla ricerca di luoghi abbandonati e dimenticati.

Grazie ad una segnalazione, i ragazzi di Misteri della Terra potrebbero aver riscoperto un rifugio anti aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale o una postazione di controllo fascista di quelle che usavano in entrata e in uscita dei piccoli borghi.

Al locale ipogeo si accede da una stretta porta ricavata tra la roccia e un muro e, all’interno, si aprono vari locali a metà strada tra la caverna e la galleria.

Gli spazi sono parzialmente costruiti in pietre e mattoni e conservano ancora elementi che farebbero pensare ad un rifugio anti aereo.

Nel tempo la costruzione è stata usata come magazzino e vi si trovano anche pezzi di moto e vespe certamente “datati”.

Una grossa tubazione (moderna) attraversa le gallerie togliendo l’atmosfera “storica” del luogo.

I ragazzi di Misteri della Terra stanno indagando per scoprire da chi abita in zona l’origine e la destinazione di quei locali che appaiono oggi completamente abbandonati ma non versano in cattive condizioni di conservazione.

