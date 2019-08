Meningite – Bambina di tre mesi ricoverata al Gaslini

Genova – Nuovo caso di meningite nel capoluogo ligure dove una bambina di appena tre mesi è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Gaslini con i sintomi di quella che potrebbe essere un’infezione da meningocco.

La piccola abita nel quartiere di Sampierdarena e i genitori l’hanno accompagnata all’ospedale per una febbre molto alta e il pianto disperato e continuo.

Una volta giunta in ospedale i medici hanno fatto le prime analisi ed hanno subito iniziato una terapia a base di farmaci specifici per la meningite, in attesa che le ulteriori verifiche indichino con precisione il ceppo dei batteri responsabili dell’infezione.

Anche i familiari e tutte le persone che sono entrate in contatto con la bambina sono stati sottoposti a terapia preventiva anti meningite e la Asl ha avviato tutte le verifiche necessarie ad identificare l’eventuale focolaio di infezione.

La meningite è molto pericolosa nei neonati e oltre a causare la morte può comunque lasciare delle menomazioni molto gravi.

I medici ricordano che esistono vaccini specifici per vari ceppi di meningite e che è molto importante che i bambini siano sottoposti alle misure di prevenzione attualmente disponibili.