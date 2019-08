Meningite – Migliorano le condizioni della bambina di tre mesi ricoverata al Gaslini

Genova – Migliorano le condizioni della bambina di appena tre mesi ricoverata all’ospedale Gaslini con i sintomi di una meningite da infezione batterica. La piccola risponde bene alle cure dei medici che l’hanno dichiarata fuori pericolo pur mantenendola sotto stretta osservazione.

La bambina era arrivata all’ospedale Gaslini accompagnata dai genitori che si sono preoccupati per una forte febbre (oltre 39) che non scendeva nonostante l’uso di antipiretici (tachipirina).

Una decisione molto saggia poiché un rapido intervento dei medici, che hanno subito riconosciuto la malattia, ha permessi di avviare velocemente una terapia adeguata a base di antibiotici specifici che ha subito iniziato a fare effetto.

In casi come questi è sempre consigliato ricorrere alle cure mediche piuttosto che attendere che la febbre scenda da sola.

La bambina era inappetente e sonnolenta e reagiva poco agli stimoli dei genitori che si sono spaventati ed hanno preferito farla esaminare dai medici del Pronto Soccorso pediatrico e le hanno così salvato la vita.

La terapia è stata prescritta preventivamente anche ai familiari e a tutte le persone che sono entrate in contatto con la piccola negli ultimi giorni. La Asl ha avviato un protocollo di osservazione speciale nel quartiere di Sampierdarena, dove vive la famiglia, per accertare che non si registrino altri casi.