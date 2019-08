Meteo Liguria – Ancora qualche passaggio nuvoloso ma prevale il bel tempo

Ancora passaggi di deboli correnti umide sul nord Italia che portano passaggi nuvolosi a tratti anche piuttosto consistenti. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa e ancora qualche acquazzone nelle zona alpine e dell’appennino ligure.

Da giovedì torna stabile il sereno.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 27 agosto 2019

inizialmente sereno; nel corso della mattinata velature in propagazione da ponente a levante offuscheranno il cielo; pomeriggio in gran parte soleggiato sulle riviere; si rinnoveranno condizioni di instabilità pomeridiana sull’Appennino centro-orientale e localmente tra Alpi Liguri e Alpi Marittime; rimane per lo più velato in serata, stratificazioni più consistenti su imperiese.

Venti: brezze deboli o circolazione tutto assente.

Mari: quasi calmo o calmo.

Temperature: in lieve ulteriore aumento le massime. Valori che oscilleranno tra i 21 e i 32 gradi sulla costa e tra i 14 e i 34 gradi nell’entroterra.

Mercoledì 28 agosto 2019

passaggio di un sistema nuvoloso tra la notte e il mattino; potrà dal luogo a qualche piovasco o breve scroscio al momento più probabile sul settore centro-orientale; durante il pomeriggio schiarite lato costa; diffusa instabilità sulla fascia appenninica

Venti: temporaneamente tesi da nord sul Golfo di Genova al mattino; brezze al pomeriggio.

Mari: localmente mosso al mattino il Golfo di Genova, poco mosso o quasi calmo altrove.

Temperature: in calo, più marcato nelle zone interne.

Giovedì 29 agosto 2019

torna stabile e soleggiato ovunque, salvo la consueta instabilità pomeridiana sulle vette dell’Appennino orientale; caldo torrido in aumento.