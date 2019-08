Miss Italia – Claudia Paglialunga di Sanremo rappresenterà la Liguria

Sanremo (Imperia) – La sanremese Claudia Paglialunga alle prenfinali di Miss Italia che si stanno svolgendo a Mestre in questi giorni.

Dopo aver eriditato la fascia da Miss Liguria a Sarzana, è diventata Miss Miluna Liguria 2019.

Claudia, 18 enne, studentessa del liceo classico “Cassini” è già conosciuta in città per la sua passione sin da bambina, per la danza.

Dall’età di tre anni infatti studia danza classica e moderna a Sanremo da Franca Cozza e ha frequentato diversi stage nazionali tra cui con Kledi.

Oltre a studiare, ballare ama anche sfilare ed è stata anche protagonista di alcuni video musicali e lo scorso anno ha vinto Miss Mascotte Liguria.

“Sicuramente il mio più grande amore è la danza. Arrivare alle prefinali di Miss Italia per me è già un grande traguardo e spero di portare con me, a prescindere dal risultato, nuove amicizie, esperienze e possibilità . Devo fare un plauso a tutte le ragazze che stanno affrontando questa bellissima avventura con me e soprattutto ringrazio Fortunato Scordo e la Syriostar di Montecatini Terme Esclusivista Nazionale di Miss Italia per la Liguria e Toscana”