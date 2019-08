Salta un giunto sul viadotto Bisagno dell’Autostrada A12 tra Genova Est e Nervi, auto danneggiate

Genova – Un giunto che si stacca dal viadotto dell’autostrada A12 Genova – Livorno e sulla carreggiata in direzione levante scoppia la paura ed alcune ruote delle auto in transito.

Nuovo guasto alla rete autostradale genovese e, ancora una volta, su un viadotto. Questa volta è successo sul ponte autostradale che passa sopra il torrente Bisagno correndo tra il casello di Genova Est e quello di Nervi.

Un giunto metallico si è staccato per cause ancora da accertare ed ha provocato l’esplosione delle ruote di alcune auto in transito.

Fortunatamente non si sono registrati incidenti gravi ma l’autostrada è stata chiusa temporaneamente per ripristinare i danni che verranno completamente riparati nella notte.

Non è il primo incidente di questo genere che si verifica nel tratto genovese della A12.

