Meteo Liguria – Tornano le nuvole con possibili piovaschi

Una saccatura presente tra le Baleari e il Mar di Sardegna determina un generale aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni anche sulla nostra regione.

Il tempo dovrebbe tornare a migliorare già da domani.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 28 agosto 2019

Nuvoloso o molto nuvoloso al mattino con possibili temporali tra Savonese e Genovese, mentre sul resto della regione saranno possibili rovesci al più moderati. Nel corso del pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite un po’ ovunque, mentre saranno possibili acquazzoni nelle zone interne, in particolare su Alpi Liguri. In serata cielo sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati o a tratti tesi da nord su Genovese e Savonese, da nord-est su Imperiese. Deboli e variabili altrove.

Mari: poso mosso sotto costa, mosso al largo.

Temperature: in calo nelle zone interne con valori che oscilleranno tra i 21 e i 32 gradi sulla costa e tra i 10 e i 30 gradi nell’entroterra

Giovedì 29 agosto 2019

prevalentemente soleggiato con innocui e temporanei passaggi nuvolosi.

Venti: a regime di brezza.

Mari: poco mosso.

Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì 30 agosto 2019

torna stabile e soleggiato ovunque, salvo la consueta instabilità pomeridiana nelle zone interne