Pittbull azzanna anziano 80enne e lo ferisce in modo grave ad un braccio

Stella Gameragna (Savona) – Stava passeggiando per il paese quando un grosso cane inferocito lo ha assalito e lo ha gettato per terra per poi morderlo ad un braccio.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un anziano 80enne che è stato aggredito da un cane di razza pittbull per cause ancora in via di accertamento.

L’anziano è stato ferocemente attaccato dall’animale nonostante il padrone abbia cercato di bloccarlo e solo l’intervento di altre persone accorse per le grida della vittima ha evitato il peggio.

L’anziano è riuscito a liberarsi dalla morsa del cane mentre altre persone cercavano di tenere fermo l’animale.

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine e mentre il pensionato veniva curato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona, le forze dell’ordine hanno identificato il padrone dell’animale che ora rischia una pesante sanzione e dovrà risarcire economicamente la vittima dei morsi del cane.

La nuova aggressione da parte di un cane di razza pittbull ai danni di una persona inerme infiamma la discussione sui social sulla pericolosità della razza e sulla possibilità che venga istituito un patentino obbligatorio per le persone che acquistano e posseggono animali particolarmente pericolosi.

Gli esperti sono infatti concordi nel sostenere che sia necessaria una buona preparazione per poter addestrare in modo adeguato alcune razze particolarmente aggressive e, soprattutto, per sapere come trattare nel modo adeguato l’animale.