Sestri Ponente – Ragazzi danneggiano auto in via Negro, sfiorata la maxi rissa

Genova – Sono dovute intervenire ben 4 pattuglie della polizia locale, ieri sera, in via Negro, nel quartiere genovese di Sestri Ponente per calmare gli animi surriscaldati per un danneggiamento di alcune auto da parte di un gruppetto di giovani.

A chiamare le forze dell’ordine i residenti della zona che hanno sentito urla e schiamazzi provenire dalla strada intorno alle 23. I proprietari di alcune vetture che sarebbero state danneggiate dai ragazzetti, sono scesi in strada per affrontarli, pretendendo di avere le loro generalità per farsi risarcire i danni.

Dalle parole si è però passati ai fatti e in più occasioni tra gli adulti e una ventina di ragazzi si è sfiorata la rissa e solo l’intervento massiccio della polizia locale ha evitato il peggio.

Gli agenti hanno raccolto le denunce dei proprietari delle auto che sostengono che i danni sono stati provocati dai ragazzi e hanno identificato i giovani che sostengono di non avere nulla a che vedere con i danneggiamenti.