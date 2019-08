Sopraelevata, Salvatore e Pirondini contro Bucci: “Cosa ha fatto per scongiurare i rischi?”

Genova – Cresce la preoccupazione per lo stato di salute della Sopraelevata, ieri protagonista di un ennesimo distaccamento di calcinacci.

La strada intitolata ad Aldo Moro e costruita negli anni ’60 è sollecitata dai continui passaggi dei mezzi, spesso camion che superano il limite di peso consentito, e tir che mettono a dura prova la struttura.

Sull’accaduto e sulla manutenzione della strada a scorrimento veloce che collega la città, sono intervenuti Alice Salvatore e Luca Pirondini del MoVimento 5 Stelle Liguria e Genova.

“Non imparare dal passato è una cosa grave – scrivono i due in una nota diffusa – Non imparare dal sacrificio di 43 persone lo è ancora di più. La Sopraelevata Aldo Moro perde i pezzi e viene comunque usata da mezzi troppo pesanti: un Ducato o un Suv come ne circolano tanti, ad esempuo, pesano oltre 2,5 tonnellate”.

Salvatore e Pirondini ricordano poi le tappe con cui il M5S, in passato, ha chiesto interventi urgenti per la manutenzione dell’arteria cittadina: “Il 9 ottobre 2018 veniva approvata all’unanimità una mozione M5S, votata dunque anche dallo stesso Bucci. Quella mozione impegnava il sindaco e la giunta a effettuare un’accurata analisi dei potenziali rischi, fossero essi di origine antropica o naturale, propri o esterni alla struttura, che potessero compromettere il normale utilizzo o la stabilità dell’opera stessa, al fine di elaborare specifiche azioni volte alla mitigazione del rischio. Oggi [ieri, n.d.r.] 27 agosto 2019, quanto è stato fatto? Niente. Bucci non ha fatto nulla!”.

Ancora, riferendosi al distaccamento avvenuto ieri: “Come tutti sappiamo, oggi c’è stata una pericolosa caduta di calcinacci dalla Sopraelevata. E non è la prima volta. Quell’arteria è continuamente messa a dura prova dal grande traffico che, ogni ora di ogni giorno, la percorre. Ma non solo: non vengono espletati nemmeno doverosi controlli sui mezzi pesanti che la percorrono come se fosse un normale tratto autostradale. Ricordiamo che il peso massimo sopportabile dalla Sopraelevata per singolo mezzo è di 2,5 tonnellate, vale a dire poco più di un suv di medie dimensioni a vuoto. Basta poi un normalissimo furgone carico, per sorpassare di molto il tonnellaggio consentito. Per non parlare dei continui passaggi di camion e addirittura di tir”.

Infine: “Bucci è il sindaco di Genova. Se lo ricorda? Parliamo di ponti, di Gronde, di opere faraoniche e poi? Stiamo forse aspettando una nuova tragedia anche per la Sopraelevata? Basta aspettare, basta far finta di niente. Il MoVimento 5 Stelle, i cittadini tutti, vogliono, anzi pretendono azioni immediate. Ora”.