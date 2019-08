Violenza di genere, a Loano il progetto di sensibilizzazione “Una vela per la donna”

Loano (Savona) – Un ricco calendario di appuntamenti per sensibilizzare sulla violenza di genere. Arriva a partire da sabato 7 settembre, a Loano, l’iniziativa organizzata dall’associazione Hakuna Matata intitolata “Una vela per la donna”.

Si tratta una serie di eventi per dire basta alla violenza sulle donne, un tema purtroppo sempre tristemente attuale. Il progetto si basa sul connubio tra interazione sociale e arte marinaresca: durante gli incontri saranno organizzate delle escursioni in barca a vela, che si alterneranno a convegni, corsi formativi e cene di beneficenza.

“La vela – spiegano i promotori dell’iniziativa – aiuta a riscoprire sé stessi, a raggiungere l’autonomia personale e a rafforzare l’autostima. Durante le uscite in mare di ‘Una vela per la donna’ le partecipanti lavoreranno sul sostegno emotivo, cercando di allontanare i pensieri che ci legano alla terra. L’obiettivo è creare momenti di svago, armonia e relax, temi molto importanti per il miglioramento della qualità di vita. Ciascun momento ludico ricreativo legato alla vela e all’ambiente marino permette alla donna di acquisire maggiore indipendenza e padronanza di sé stessa e ritrovare fiducia nelle relazioni interpersonali”.

Il primo appuntamento vedrà i partecipanti impegnati in una gita sulle imbarcazioni di Hakuna Matata. A partire dalle ore 10, presso il pontile G04, verrà presentato il progetto e dopo il saluto delle autorità si salirà a bordo alla volta del mare.

“Invitiamo i centri anti-violenza della Liguria che volessero prendere parte al progetto a contattarci: siamo pronti e ben felici di collaborare con chiunque voglia fare propria questa iniziativa”, è l’appello degli organizzatori.

È richiesto un contributo minimo di 20 euro: i fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza al centro antiviolenza e sportello d’ascolto “Artemisia Gentileschi” di Loano per una borsa lavoro o di studio per donne vittime di violenza. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 8 agosto.