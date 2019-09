Arenzano – Pescati due squali al largo della costa

Arenzano (Genova) – Due squali catturati a breve distanza dalla costa della piccola cittadina del ponente genovese. Si tratta di uno squalo Mako di poco più di un metro e di una giovane verdesca.

Lo squalo Mako è considerato “raro” nel mar Mediterraneo ma le catture e gli avvistamenti degli ultimi mesi sembrerebbero smentire questa convinzione degli esperti, forse a causa del surriscaldamento del mare o per il passaggio aperto con il Mar Rosso attraverso il canale di Suez, in Egitto.

I due animali sono stati pescati al largo – ma non troppo – dalla costa e sono stati esposti nel porticciolo turistico dove in molti si sono stupiti per le insolite prede.