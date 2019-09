Genova, controllo straordinario del territorio: sanzioni ai negozi

Genova – La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati.

In campo sono scesi i poliziotti del Commissariato Centro, Cornigliano, Prè, R.P.C., Cinofili, Reparto Mobile, Ufficio Immigrazione, PAS, Squadra Mobile, Polfer e Polaria.

Gli operatori hanno effettuato il servizio nelle zone di competenza dei Commissariati citati, nella zona della stazione Brignole e dello scalo aeroportuale dove è stato controllato in particolare un volo proveniente da Tirana.

Durante il servizio sono state identificate 172 persone di cui 1 tratta in arresto perché trovata in possesso di 4,3 kg di cannabis e 2 segnalate per detenzione di stupefacente ad uso personale.

Controllati 238 veicoli e 13 esercizi pubblici tre dei quali sanzionati per irregolarità amministrative.

