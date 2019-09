Negrita, a ottobre arriva “RESET 20th Anniversary”

Genova – Dopo aver festeggiato i 25 anni di carriera, i Negrita sono pronti a spegnere le candeline anche per celebrare un altro importante traguardo: i 20 anni dell’album Reset. Per l’occasione, il prossimo 11 ottobre verrà pubblicata un’edizione speciale del disco, intitolato appunto “RESET 20th Anniversary“.

Le sonorità di Reset hanno subito le influenze dei club londinesi di fine anni ’90, ispirando la band aretina per la realizzazione di alcuni dei brani maggiormente apprezzati dal pubblico: Mama Maè, In ogni atomo e Hollywood. Complice del grande successo della band in quel periodo fu anche la partecipazione alla colonna sonora del film “Così è la vita” di Aldo Giovanni e Giacomo, campione d’incassi al botteghino, che ha contribuito a far conoscere il gruppo e la sua musica al grande pubblico.

A distanza di vent’anni, quello che si avverte riascoltando le tracce di Reset è la sensazione di libertà e di freschezza che i Negrita hanno saputo regalare a ogni singolo brano, pur mantenendo i piedi ben saldi nel rock.

“RESET 20th Anniversary” è disponibile in diversi formati:

La versione 2CD è composta da:

CD1 è dedicato all’album originale e contiene esclusivamente le canzoni che sono diventate delle hit come Mama Maè e In ogni Atomo

CD2 è la colonna sonora del Film Così è la Vita di Aldo, Giovanni e Giacomo che viene pubblicata per la prima volta in assoluto

La versione in Vinile Rosso 180g contiene l’album originale remixato e rimasterizzato

La versione Box Super Deluxe in Tiratura Limitata Numerata è composta da:

1 Lp colorato rosso 180g rimasterizzato dell’album Reset

7 pollici di Mama Maè e In Ogni Atomo

Poster della band

Il disco è già disponibile in preorder su Amazon.it in tutti e tre i formati.