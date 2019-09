Acquario di Genova – Morto il cucciolo di lamantino nato ad agosto

Genova – Non ce l’ha fatta il cucciolo di lamantino nato all’Acquario lo scorso mese di agosto. Il piccolo animale era affetto da un grave problema neurologico che lo ha portato ad una morte inevitabile.

I veterinari dell’Acquario di Genova hanno tentato ogni cura per poterlo salvare ma il cucciolo si è spento nonostante tutti gli sforzi.

L’animale, un esemplare femmina, era subito apparso in difficoltà dopo il parto e ha mostrato segni di un problema neurologico sin dai primi giorni di vita.

In particolare durante l’allattamento aveva grossi problemi nel coordinare i movimenti e i veterinari lo hanno trasferito in una speciale vasca dove è stato monitorato 24h su 24 ma purtroppo senza poterlo salvare.

Un esame sul piccolo corpicino ha fatto risaltare subito la malformazione che lo ha portato alla morte. Il periodo subito dopo la nascita è molto delicato per i lamantini e circa il 25% dei cuccioli muore entro il primo anno di vita.