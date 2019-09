Carrozziere abusivo beccato al Campasso ci ricasca in via Berghini

Genova – Era stato denunciato il 12 febbraio scorso dalla polizia locale dal nucleo Ambiente del reparto Giudiziaria della Polizia Locale perché scoperto a gestire un’autofficina abusiva a Sampierdarena, nella zona del Campasso.

Gli agenti lo avevano scoperto a gestire una carrozzeria completamente abusiva e lo avevano sanzionato e denunciato, sequestrando locale e macchinari.

Gli erano stati contestati i reati previsti dalla parte quinta del Testo unico sull’ambiente sulle emissioni incontrollate in atmosfera, a cui hanno fatto seguito anche le sanzioni amministrative per l’esercizio abusivo dell’attività. Ovviamente gli erano stati sequestrati tutti gli studenti trovati nel locale.

Lui, imperterrito, ha ricomprato tutto e ha allestito una nuova carrozzeria, sempre abusiva, questa volta in via Berghini, a San Fruttuoso.

Lì, presso il civico 252, ieri, lo stesso nucleo ambiente lo ha trovato intento ad armeggiare con i motori da riparare e lo ha di nuovo denunciato sottoponendo a sequestro la parte di immobile adibita a tali lavorazioni e tutte le strumentazioni usate per l’attività. Si tratta di un ecuadoriano di 50 anni in regola col permesso di soggiorno