Incidente mortale sulla Sopraelevata, travolto e ucciso un pedone

Genova – Incidente mortale questa mattina, sulla strada Sopraelevata. Un uomo che stava camminando lungo la via è stato travolto e ucciso da un’auto in transito in circostanze ancora tutte da chiarire.

Nel tratto di strada, infatti, non è permesso il transito di pedoni e non è chiaro come l’uomo abbia fatto a raggiungere il punto dove è stato travolto e neppure perchè si trovasse in quel punto.

Dalle prime ricostruzioni della polizia locale potrebbe trattarsi di un senza fissa dimora. Circostanza che potrebbe spiegare perchè l’uomo girasse senza alcun documento di identità.

Il traffico ha subito e subisce forti rallentamenti e sul posto dell’incidente intervengono le forze dell’ordine e i mezzi del soccorso.

Chiusa al transito veicolare la rampa della Sopraelevata che sale verso via Cantore e conduce verso il casello di Genova Ovest. Uscita obbligata dalla Sopraelevata verso via Di Francia.