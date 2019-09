Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: chance per Favilli e Saponara

Cagliari – Mancano ormai solamente poche ore alla sfida che aprirà la quarta giornata di Serie A. Il Cagliari si appresta ad accogliere il Genoa alla Sardegna Arena, fischio d’inizio fissato alle ore 20.45.

Ancora qualche dubbio di formazione per mister Andreazzoli, che sembra intenzionato a cambiare parzialmente l’11 in campo visto nelle prime uscite proponendo alcune importanti novità.

In porta ci sarà come al solito Radu, mente il pacchetto arretrato potrebbe prevedere a sorpresa Biraschi insieme a Zapata e Criscito. Anche a centrocampo si preannuncia una sfida serrata per chi scenderà in campo dal 1′. Il tecnico ex Empoli sembrerebbe infatti essere orientato a cambiare modulo, passando dal 3-5-2 delle prime giornate al 3-4-1-2, con l’inserimento di un trequartista alle spalle del duo d’attacco. Sulle fasce si candidano per un posto Ankersen e Barreca, mentre al centro uno tra Radovanovic e Lerager potrebbe finire in panchina per fare spazio al fantasista Saponara. Schone, invece, sarà in campo come di consueto.

Infine, solamente una certezza per il reparto offensivo, che punta dritta a Christian Kouamé. Non si conosce ancora il nome del suo ipotetico partner, anche se non sarebbe da escludere una chance dall’inizio per Favilli.

Queste le probabili formazioni di Cagliari-Genoa:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Birsa; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ankersen, Schone, Radovanovic, Barreca; Saponara; Favilli, Kouamé. Allenatore: Andreazzoli