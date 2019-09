Genova – Tamponamento tra auto e moto sulla Guido Rossa: ferita una donna

Genova – Incidente questa mattina sulla strada Guido Rossa.

Qui, per cause in fase di accertamento, un’automobile e uno scooter si sono scontrati.

Ad avere la peggio nell’impatto è stata la donna che viaggiava sul mezzo a due ruote, trasferita in codice rosso verso il pronto soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

La donna non è in pericolo di vita ma, vista la dinamica e la ferita riportata a una gamba, si è deciso per l’immediato ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso e stabiliranno l’esatta dinamica dello scontro.

Il traffico, in direzione levante, è stato fortemente rallentato.