La Spezia – Anziano ritrovato senza vita in casa, era morto da giorni

La Spezia – Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulla morte di un uomo di 79 anni, trovato privo di vita all’interno del suo appartamento al Canaletto, alla Spezia.

Il ritrovamento del corpo senza vita, in avanzato stato di decomposizione, è avvenuto a seguito dell’allarme lanciato da alcuni vicini di casa e da un nipote dell’uomo che da qualche tempo non avevano sue notizie.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori insieme ai Vigili del Fuoco.

Entrati nell’abitazione, la terribile scoperta: l’anziano era morto da diverso tempo.

Nell’appartamento sono arrivati anche gli agenti della Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi del caso. Il magistrato di turno ha disposto che venga condotta l’autopsia sul corpo dell’uomo.

Non è escluso che la morte sia sopraggiunta per cause naturali ma la conferma arriverà solo dopo le analisi del medico legale.