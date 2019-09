Marassi – Maxi black out, nuovi problemi alle linee elettriche

Genova – Black out e famiglie senza corrente elettrica, questa mattina, in una parte del quartiere di Marassi. I contatori sono fermi dalle ore 9 nella zona di Marassi Alta con grossi disagi per negozi e famiglie.

Chiamando il servizio clienti viene risposto che, a causa di un disservizio sulle linee, la corrente elettrica potrebbe ritornare non prima delle ore 15.

Non è chiaro se si tratti di un guasto o di lavori in corso.

Durante gli ultimi mesi sono stati numerosi i black out in diverse zona della città ed in particolare a Marassi e a San Fruttuoso.

La corrente elettrica è tornata, a macchia di leopardo, dalle ore 10