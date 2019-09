Piscine di Albaro – Sabato open day alla ricerca dei prossimi campioni paralimpici

Genova – Una giornata Sabato 21 settembre dalle ore 9.30 presso le Piscine di Albaro, l’Ass. Nuotatori Genovesi e la Columbus Waterpolo Ability organizzano un open day per ragazzi disabili.

“Vieni a provare con noi” è lo slogan: infatti l’intento delle due società che praticano nuoto e pallanuoto è quello di avvicinare a questi sport i giovanissimi portatori di handicap. Divertimento, condivisione e gioco. Questo lo spirito che anima due società che esprimono talenti (su tutti il Campione paralimpico Francesco Bocciardo, oggi neo campione d’Europa sui 200 stile) ma che lavorano fianco a fianco per dare la possibilità a questi ragazzi di fare squadra, di stare uniti per dare loro una possibilità di entrare anche in comunicazione e in contatto il mondo del nuoto e della pallanuoto dei normodotati, favorendo la crescita di entrambe le realtà.

Gli ostacoli certamente ci sono: su tutti, gli impianti. Ma con tanta buona volontà anche questi intoppi giorno dopo giorno possono essere superati. Lo scopo di questa giornata resta fondamentalmente uno: la mission è quella di dare un supporto a tanti ragazzi che trovano “nell’acqua” quell’elemento che azzera tante barriere.

Uno scopo all’apparenza facile, ma reclutare ragazzi per “buttarli in vasca” resta lo scoglio più grande. «Per questo motivo abbiamo unito le forze – commenta Elisa casanova, presidente dei Nuotatori Genovesi – per cercare talenti da indirizzare ad un agonismo attivo. Non sarà facile, perché lo sport è anche sacrificio. Ma anche grande soddisfazione».

La Waterpolo Columbus nata a febbraio del 2018 conta ad oggi circa 18 atleti. «Abbiamo avuto l’onore – racconta il presidente Francesco Grillone – di organizzare il primo torneo ufficiale in Italia. Stiamo lavorando per crescere ed i risultati si vedono nei progressi indiscutibili che fanno i ragazzi».

Tutti i partecipanti verranno omaggiati con un piccolo zainetto pieno di sorprese offerte da alcune società alimentari che ci hanno affiancato.

Per chi vuole partecipare e desidera ulteriori informazioni puoò telefonare al numero 010/8531240 oppure scrivere a info@wpcolumbusability.it o segreteria@nuotatorigenovesi.com