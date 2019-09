Autostrada A26 Voltri- Gravellona Toce chiusa per tir in fiamme

Genova – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce chiusa per un mezzo in fiamme.

L’incidente è avvenuto al chilometro 2 nel tratto tra Masone e il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia.

Il tratto autostradale è stato chiuso intorno alle 9,30 a causa del rogo che è divampato a bordo di un mezzo pesante che viaggiava in direzione Genova.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione di Tronco Genova.

Al momento si registrano forti disagi con automobili in coda.

Per per gli utenti diretti verso verso Genova si consiglia di uscire alla stazione di Masone per poi raggiungere la stazione di Genova Pra’ dopo aver percorso il passo del Turchino.