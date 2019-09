Genova – Minaccia la moglie con un cacciavite, arrestato

Genova – Si è rifugiata nella camera da letto e ha chiamato le forze dell’ordine riuscendo probabilmente a salvarsi la vita. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per una donna genovese di 40 anni che è stata aggredita per l’ennesima volta dal marito violento che, questa volta, l’ha anche minacciata con un cacciavite.

La donna, terrorizzata, si è barricata nella camera da letto ed è riuscita a chiamare la polizia avvisando di essere sotto la minaccia di un’arma.

Subito i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione della coppia trovando il marito intento a preparare la valigia per scappare e la donna ancora asserragliata nella camera da letto.

L’uomo, originario di Roma ma trasferito da tempo a Genova, è stato fermato e arrestato e trasferito in carcere grazie al “codice rosso” la nuova normativa che prevede un iter molto veloce per i casi di violenza sulle donne.

La donna è stata invece trasferita in ambulanza all’ospedale di Sestri Ponente per le visite del caso.