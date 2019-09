Lavagna – Cadavere sui binari ferroviari, treni bloccati per ore

Genova – Traffico ferroviario bloccato per ore, sulla linea Genova – La Spezia per il ritrovamento, questa mattina all’alba, del cadavere di una persona sui binari.

Il macabro ritrovamento è stato fatto a Lavagna intorno alle 5,45 e subito è stato bloccato il passaggio dei treni e sono state avvisate le forze dell’ordine.

Diversi treni sono stati fermati tra Chiavari e Sestri Levante in attesa che il magistrato autorizzasse la rimozione del corpo per il trasferimento in obitorio.

Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se invece sia il gesto volontario di una persona che ha deciso di togliersi la vita.

Indagini in corso e la circolazione ferroviaria è stata ripristinata attorno alle ore 8.