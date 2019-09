Open Day delle scuole di danza di Prè: oggi pomeriggio prove gratuite in piazza

Genova – Salsa, Swing e Bachata: saranno questi solamente alcuni dei generi che faranno ballare oggi pomeriggio, sabato 21 settembre, nella zona di Prè. A partire dalle ore 16 e fino alle ore 21, infatti, il quartiere del centro storico genovese proporrà un grande open day di tutte le scuole di danza presenti nella moltitudine di vie e piazze che lo compongono.

Piazza della Commenda, piazza Truogolo di Santa Brigida e piazza sant’Elena si trasformeranno quindi in un suggestivo palcoscenico dove coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del ballo potranno seguire delle lezioni gratuite a cura dei maestri presenti per l’occasione.

“Dopo il successo del festival “Danza nel borgo di Prè” di questa estate – dichiara l’assessore a Commercio, Artigianato e Grandi Eventi Paola Bordilli – associazioni, scuole danza e CIV tornano a collaborare con noi per presentare ai turisti in città per il Salone Nautico una Prè bella, sana e coinvolgente, dove la musica e la danza possano mettere in risalto le potenzialità dell’intero borgo”.

L’evento è curato delle Associazioni Caribe Academy, Slidin’shoes Swing Dancers e la Scuola di danza 5 6 7 8 Studio, in collaborazione con i CIV Borgo di Prè e Vivere Santa Brigida.