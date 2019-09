San Michele di Pagana, itinerario alla scoperta del borgo e della Chiesa del paese

San Michele di Pagana (Genova) – Appuntamento all’insegna della storia e della cultura stasera, sabato 21 settembre, a San Michele di Pagana. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, infatti, nel piccolo paesino dell’entroterra rapallese andrà in scena un interessante itinerario multisensoriale alla scoperta delle bellezze e degli angoli più nascosti e affascinanti del piccolo borgo.

A partire dalle ore 20, infatti, sarà proposto un percorso che in circa 100 minuti saprà raccontare sapientemente la ricchissima storia del paese e della sua chiesa. Iniziato il tour l’attenzione sarà infatti rivolta alla parrocchia e ai suoi tesori, con l’analisi delle splendide opere di Van Dyck, Maragliano e di Valerio e Bernardo Castello contenute al suo interno.

Alle ore 20.30, invece, sotto la lente finirà l’evoluzione del rapporto tra territorio e abitanti, sia per quanto riguarda le mutazioni del paesaggio sia per quanto riguarda lo stile di vita dei cittadini e delle loro abitudini alimentari.

In seguito, alle ore 21, lo speciale concerto musicale che accompagnerà il pubblico in un viaggio sulle note dal XV al XVIII secolo, con la partecipazione dell’ensemble Gilda Musicorum. In chiusura di serata infine la degustazione di prodotti tipici del luogo all’interno del giardino della parrocchia.