San Fruttuoso – Grave incidente in corso Sardegna, pedone travolto da scooter

Genova – Stava attraversando la strada quando è stato falciato da uno scooter. Sono gravi le condizioni dell’uomo di 76 anni travolto questa mattina, poco dopo le 6,30 da un mezzo a due ruote.

L’incidente è avvenuto in corso Sardegna, all’incrocio con via Paolo Giacometti mentre cadeva abbondante la pioggia.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente ma sembra che lo scooter abbia colpito l’uomo mentre attraversava la strada e lo ha scagliato a diversi metri di distanza per l’impatto violentissimo.

Sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze che hanno trasferito l’anziano all’ospedale San Martino, in codice rosso e lo stesso scooterista che ha riportato alcune gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di morte.

Sull’incidente indaga la polizia locale con la sezione Infortunistica che analizzerà i dati rilevati per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.