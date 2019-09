Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, tutti gli eventi di oggi a Genova e provincia

Genova – La Superba protagonista assoluta con tanti appuntamenti per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Oggi domenica 22 settembre saranno numerosi gli eventi in programma per questa importante ricorrenza dedicata al rispetto dell’ambiente, che andrà a coinvolgere diversi quartieri della città ma anche alcuni paesi situati nell’entroterra.

A Pontedecimo alle ore 10 andrà in scena la prova della nuova pista ciclabile in zona Fiumara, un’iniziativa aperta a tutti e con brindisi all’arrivo. Al Lagaccio, invece, in via Bartolomeo Bianco, in programma l’evento didattico “Car Free Day Lagaggio”, relativo all’educazione ambientale, stradale e sportiva attraverso numerose attività. Sempre nel programma della mattinata, ma questa volta a Casella, grande appuntamento con la Gran Fondo dell’Appennino, la splendida pedalata in mountain bike nell’entroterra genovese.

Gli eventi del pomeriggio partono invece dal Porto Antico, dove alle ore 16 arriva la “Fancy Women Bike Ride”, pedalata tutta al femminile che sarà collegata ad altre 100 iniziative simili in tutto il mondo.

Ai Giardini Luzzati, invece, spettacoli e laboratori per i più piccoli a partire ore 16 e alle ore 19 ricca festa con apericena. A chiudere il calendario di eventi della giornata il talk sul tema del trasporto di massa dei ragazzi di Fridays For Future Genova, che interverranno alla Terrazza Tatabox di via Fieschi a partire dalle ore 17.30.