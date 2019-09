Fungaioli dispersi da ieri nell’Imperiese

Pigna (Imperia) – Una coppia di fungaioli di circa 60 anni è dispersa da ieri sera nei boschi di Gouta, sulle alture di Pigna, nell’Imperiese.

I due si sono addentrati nei boschi nonostante le pessime condizioni atmosferiche e nonostante la diffusione dell’allerta meteo che prevedeva temporali anche di forte intensità.

Nel tardo pomeriggio, non vedendoli rientrare, i familiari hanno lanciato l’allarme e sono intervenute sqaudre di ricerca dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino.

I boschi della zona vengono perlustrati da ieri ma dei due dispersi non è ancora stata ritrovata alcuna traccia.

Si spera che i due abbiano trovato riparo per la notte, riuscendo a sfuggire a temperature non proibitive ma certamente piuttosto difficili da sopportare all’aperto.