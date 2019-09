Genova City Marathon, le novità per la seconda edizione della manifestazione

Genova – Cresce l’attesa per la seconda edizione della Genova City Marathon. La data da segnare sul calendario è domenica 1 dicembre, quando dalle ore 8.30 la corsa prenderà il via a partire dal Porto Antico. Tantissime le conferme per questo nuovo appuntamento sportivo, ma non mancheranno ovviamente alcune sorprese per tutti gli appassionati che decideranno di prendere parte alla manifestazione.

La distanza sarà quella classica di 42,195 km, a differenza dello scorso anno quando invece la lunghezza del tracciato era stata di 43 km. In quel caso, infatti, si era optato per un tragitto leggermente più esteso per omaggiare simbolicamente la memoria delle 43 vittime della tragedia del Ponte Morandi, sottolineando al contempo la voglia di rinascita della città di Genova dopo un evento di tale portata.

Quest’anno la corsa attraverserà il cuore pulsante della città, toccando via XX Settembre, corso Italia, Boccadasse per poi raggiungere la Sopraelevata e i quartieri di Cornigliano e della Valpolcevera. Tutte le principali zone della città saranno quindi interessate dal percorso, un modo per far sentire l’intero territorio del capoluogo ligure partecipe in una giornata dedicata alla salute e all’attività fisica.

Oltre alla maratona “classica” è in programma anche la “Fantozzi Run“, sfida non competitiva su 14 km da affrontare vestiti nella maniera più originale possibile: libero sfogo alla fantasia, quindi, per una parentesi dedicata al divertimento e alla spensieratezza con partenza fissata sempre al Porto Antico immediatamente dopo a quella della competizione canonica.

L’iscrizione per la corsa principale costerà 40 euro fino al 30 settembre, mentre in seguito fino alla data di chiusura prevista per il 27 novembre avrà il costo di 52 euro. Per le società sarà inoltre prevista una promozione di un’iscrizione gratuita ogni dieci.

Per maggiori informazioni sull’evento sarà possibile visitare il sito ufficiale della Genova City Marathon.