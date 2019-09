Genova – Un incidente stradale è avvenuto circa mezz’ora fa nel quartiere di Marassi, a Genova, all’altezza dell’incrocio tra via Monticelli e corso De Stefanis. Sono rimasti coinvolti un’autovettura e uno scooter, per circostanze ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dei volontari del 118, che ha portato via i feriti. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente.